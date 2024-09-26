Bolu'da İnşaattaki kürekli ve sopalı kavga kamerada 26.09.2024 | 17:47 Bolu'da yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçiler arasında, el arabasını kimin kullanacağı konusunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada işçiler birbirlerine sopa, kürek ve demirlerle saldırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İddiaya göre, Paşaköy Mahallesi'nde bulunan inşaatta çalışan işçiler arasında, el arabasını kimin kullanacağına dair bir anlaşmazlık yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve işçiler birbirlerine sopa, kürek ve demir çubuklarla saldırmaya başladı. Olay sırasında bir kişinin başına aldığı darbe sonucu yere yığıldığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı gören vatandaş, olayın büyümesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada, yaralanan işçiler sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçilerin daha sonra taburcu edildiği ve tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.