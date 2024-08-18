Bolu’daki orman yangını 72 saatin ardından kontrol altına alındı
Bolu’nun Göynük ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını 72 saatin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
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