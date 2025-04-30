Borsa İstanbul'da manipülasyona 12 gözaltı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Borsa İstanbul piyasasında manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:51
Borsa İstanbul'da manipülasyona 12 gözaltı | Video 30.04.2025 | 11:49
02:19
04:58
Rizeli vatandaşın minik martı ile dostluğu kamerada | Video 30.04.2025 | 10:55
04:34
00:39
Tırın hava filtresi içine gizlenen 102 bin Euro ile yakalandı | Video 30.04.2025 | 10:43
05:07
23 Nisan töreninde şarkı söyledi viral oldu | Video 30.04.2025 | 10:43
01:00
İki sürücünün yol verme inadı kamerada | Video 30.04.2025 | 10:42
01:10
03:34
02:47
00:52
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 169 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2025 | 09:30
02:42
01:31
03:02
03:24
Sancaktepe’de fabrika yangını | Video 30.04.2025 | 08:26
00:28
Batman’da E-Sınav’da kopya düzeneği operasyonu: 1 kişi tutuklandı | Video 29.04.2025 | 16:29
06:04
Eşini otobüste unuttu; yaşadığı panik gülümsetti | Video 29.04.2025 | 15:28
02:27
Kaldırımdaki yaşlı adamı ezen 17 yaşındaki sürücüye ev hapsi | Video 29.04.2025 | 15:12
01:07
02:17
"Valinin yeğeniyim" diyen çakarlı araç sürücüsü yakalandı | Video 29.04.2025 | 15:07