Video Yaşam Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı | Video
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı | Video

Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı | Video

18.05.2025 | 11:14

Esenyurt’ta 5 senedir ayrı olduğu boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Karslıoğlu'na (30) tehdit mesajları atan Hakan K., (34) eşinin evinin önüne gelerek penceredeki babasına ve kız kardeşine kezzapla saldırdı. Yaralanan baba ve kızı şikayetçi olurken, Hakan K.’nin geçtiğimiz 2023 yılında da eve taşla saldırdığı ortaya çıktı. Kezzaplı saldırı ve tehdit anları kameralara yansıdı.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Karslıoğlu, 3 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan K.'den iddiaya göre çalışmak istediği için ölüm tehditleri almaya başladı. Tehditlerine devam eden Hakan K., 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne gelerek baba Zeki Yılmaz'ı çağırdı. Elindeki pet şişenin içine doldurduğu kezzap fırlatan Hakan K. ardından olay yerinden kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KEZZAP ATARAK AİLESİNE SALDIRDI
Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Olayın ardından baba kız hastaneye giderek tedavi olduktan sonra sağlık raporu aldı. Emniyete giden baba ve kızı Hakan K.'den şikayetçi oldu. Diğer yandan Hakan K.'nın geçtiğimiz 2023 yılında Ayşe Karslıoğlu'nun evine taşla saldırdığı ortaya çıktı. Hakan K.'nın olay öncesi Karslıoğlu'nu arayarak kezzap atmakla tehdit ettiği anlarda kayda yansıdı.

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