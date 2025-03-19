Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferleri iptal edildi | Video 19.03.2025 | 10:16 Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00, Geyikli'den saat 11.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 15.00, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri iptal edildi.