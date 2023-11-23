Video Yaşam Bozuk para bahanesiyle kasiyerleri böyle dolandırdı | Video
Bozuk para bahanesiyle kasiyerleri böyle dolandırdı | Video

Bozuk para bahanesiyle kasiyerleri böyle dolandırdı | Video

23.11.2023 | 12:27

Bursa’da marketlerde bozuk paraları tümleme bahanesiyle para götürüp ortadan kaybolan şahıs tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Yenikaraman Mahallesinde bulunan 4 markette meydana geldi. Dolandırıcılıktan 44 kaydı bulunan L.K. (44), gözüne kestirdiği market kasiyerlerinin güvenini sağladı. Markete komşu manavın sahibi olduğunu söyleyen L.K. bir önceki vardiyada çalışan kasiyerlerin ismini de ezberleyip o kişinin çalışıp çalışmadığını sorarak güveni arttırdı.

Yanında getirdiği yüklü miktardaki bozuk parayı kasiyerde tümleten L.K. işyerinde daha çok bozuk para olduğunu, kendisine tüm para verilmesi halinde onları da getireceğini belirtip 4 marketteki kasiyeri dolandırdı.

Kasiyerler verdikleri paraların karşılığı bozuk paralar gelmeyince emniyete başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri marketlerin güvenlik kamerasını izleyince L.K.'nın kasiyerleri dolandırdığını tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri L.K.'yı gözaltına aldı. 4 marketten toplam 5 bin 300 lira dolandırdığı öğrenilen Karakuş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bozuk para bahanesiyle kasiyerleri böyle dolandırdı | Video 02:05
Bozuk para bahanesiyle kasiyerleri böyle dolandırdı | Video 23.11.2023 | 12:27
Eski patronuna kızdı, keserle iş yerinin camlarını kırdı | Video 00:41
Eski patronuna kızdı, keserle iş yerinin camlarını kırdı | Video 23.11.2023 | 12:27
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 00:18
Gözaltına alınan Banu Parlak adliyeye sevk edildi | Video 23.11.2023 | 11:27
Cihangir’de dövmeci kıza kapkaç kamerada | Video 02:29
Cihangir’de dövmeci kıza kapkaç kamerada | Video 23.11.2023 | 11:03
FETÖ’cü Mehmet Kamış İstanbul’a sevk edildi | Video 00:51
FETÖ’cü Mehmet Kamış İstanbul'a sevk edildi | Video 23.11.2023 | 08:54
Erzincan’da domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video 02:12
Erzincan'da domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video 23.11.2023 | 08:54
Şişli’de sürücü dehşeti! Patlak lastikle refüje çıkarak takla attı | Video 03:04
Şişli’de sürücü dehşeti! Patlak lastikle refüje çıkarak takla attı | Video 23.11.2023 | 08:54
Hatay’da gökyüzünde oluşan ay halesi dikkat çekti 01:01
Hatay'da gökyüzünde oluşan ay halesi dikkat çekti 22.11.2023 | 23:10
İstanbul Modern Sinema, Locarno Film Festivali’ni İstanbul’a taşıyor 00:20
İstanbul Modern Sinema, Locarno Film Festivali’ni İstanbul’a taşıyor 22.11.2023 | 20:06
Balıkesir’de operasyon:16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı | Video 00:43
Balıkesir’de operasyon:16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı | Video 22.11.2023 | 14:36
Güvenlik kamerasını izledi, 6 yıllık gerçek ortaya çıktı | Video 05:39
Güvenlik kamerasını izledi, 6 yıllık gerçek ortaya çıktı | Video 22.11.2023 | 12:20
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 01:15
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 22.11.2023 | 12:17
Kırklareli’nde ’torbacı’ operasyonu: 105 kişiden 13’ü tutuklandı | Video 03:31
Kırklareli’nde 'torbacı' operasyonu: 105 kişiden 13'ü tutuklandı | Video 22.11.2023 | 12:17
Sınıfta şiddet kamerada: Genç kızı böyle darp ettiler | Video 00:19
Sınıfta şiddet kamerada: Genç kızı böyle darp ettiler | Video 22.11.2023 | 12:20
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 05:18
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 22.11.2023 | 11:47
Kontrolü kaybedince aracıyla kaldırıma çıktı! O anlar kamerada | Video 00:36
Kontrolü kaybedince aracıyla kaldırıma çıktı! O anlar kamerada | Video 22.11.2023 | 11:42
Gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 01:49
Gizli buzlanma kazaları beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 22.11.2023 | 09:47
Ağır hasarlı cami yıkım esnasında böyle çöktü! O anlar kamerada | Video 01:22
Ağır hasarlı cami yıkım esnasında böyle çöktü! O anlar kamerada | Video 22.11.2023 | 09:47
İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı | Video 02:37
İstanbul merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı | Video 22.11.2023 | 09:11
Nevşehir’de evde ’kumar’ kavgası: 5 yaralı | Video 01:27
Nevşehir'de evde 'kumar' kavgası: 5 yaralı | Video 22.11.2023 | 08:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA