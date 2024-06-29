Bozüyük'te kurulukta çıkan yangın güçlükle söndürüldü | Video
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Saraycık Köyünde bulunan kurulukta yangın çıktı.
Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, kurulukta büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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