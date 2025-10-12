Video Yaşam "Brezilya'ya gidiyorum" demişti, üzerine sürüp kaçtığı polise yakalandı | Video

"Brezilya'ya gidiyorum" demişti, üzerine sürüp kaçtığı polise yakalandı | Video

12.10.2025 | 08:58

Tekirdağ Çorlu'da Yunus ekibinin üzerine sürüp kaçan motosikletli, kovalamaca sonucu Çırak Bayırı'nda yakalandı. Sürücü belgesi olmadığı için kaçtığını ifade eden motosiklet sürücüsü, "Kaçtığıma bin pişmanım, ilk cezamı yedim, polisten kimse kaçmasın." dedi.

Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı mevkiinde şüpheli şahıslara yönelik denetim yapan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Polisi (Motosikletli Polis Timleri), seyir halindeki bir motosikletliye 'dur' ihtarında bulundu. Polis memurunun üzerine süren motosikletli durmayarak gaza bastı. Motosikletli Polis Timleri, kaçan motosikletliyi yakalamak için peşine düştü. Yaklaşık 2 kilometre süren kovalamaca, Salih Omurtak Caddesi Çırak Bayırı mevkiinde son buldu.

Yakalanan motosiklet sürücüsü T.Y.Ö.'nün sürücü belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Motosiklet sürücüsü T.Y.Ö.'ye toplam 38 bin 723 lira para cezası kesilirken, motosiklet de çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına bırakıldı.

"POLİSTEN KİMSE KAÇMASIN"
Sürücü belgesi olmadığı için kaçtığını belirten motosiklet sürücüsü T.Y.Ö., "Kaçmakla hata ettik. Kaçtığıma bin pişmanım. İlk cezamızı da yedik. Kaçan arkadaşlara buradan söylüyorum, polisten kaçmasınlar." dedi.

"BREZİLYA'YA GİDİYORUM" DİYEREK PAYLAŞIM YAPMIŞ
Öte yandan T.Y.Ö.'nün polise yakalanmadan önce sosyal medya hesabından, İngilizce seslenerek, "Brezilya'ya gidiyorum" şeklinde esprili bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

