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Depremzedelere ve özellikle buradaki çocuklara hassasiyet gösteren IGA, 23 Nisan dolayısı ile depremzede çocuklara farklı deneyimlerle gülüp eğlenmeleri için aktiviteler düzenledi. Minika çizgi film karakterleri Akıncı ve Alpman, IGA'ya özel çizilmiş olan Droodlelar ile çocuklara doyasıya bir eğlence yaşattı. IGA Droodleları üzerine yorum yapan çocuklar hem hayal güçlerini çalıştırdılar hem de gördüklerimize yeni boyutlar kazandırarak bakış açılarını geliştirdiler. Siz bu görsellerde ne görüyorsunuz?