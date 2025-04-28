Video Yaşam Bu köyün suyunu içen doktor oluyor | Video
Bu köyün suyunu içen doktor oluyor | Video

Bu köyün suyunu içen doktor oluyor | Video

28.04.2025 | 16:34

Sivas'ta bulunan Kolluca köyü, yetiştirdiği doktorlar ile dikkat çekiyor. ‘Bu köyün suyunu içen doktor oluyor' denilen köyden bugüne kadar 130 doktor yetişti.

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Sivas kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan merkeze bağlı Kolluca köyü, hikâyesi ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 350 nüfusu bulunan köy, bünyesinden çıkardığı 130 doktor ile duyanları hayrete düşürüyor. 50 yıl önce annesinin isteği üzerine doktor olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Cahit Gümüşer'den sonra dönemin gençleri birer birer tıp fakültesi kazanıyor. Akrabaları ve komşularına özenen gençler, Tıp Fakültesini bitirerek doktor oluyor. Kolluca köyünün bu özelliğini duyanlar, 'Bu köyün suyunu içen doktor oluyor' diyerek köyü ziyaret ediyor. köyde bulunan çeşmeden su içen vatandaşlar, çocuklarına ve akrabalarına su götürüyor.

"SU GETİRİN, ÇOCUKLARA İÇİRELİM DOKTOR OLSUNLAR"
Köyün tarihinin çok eskiye dayandığını ifade eden Şinasi Kumru, "Doktorlarımız ile meşhur bir köyüz. 130 tane doktorumuz var. Her sene 1-2 tane öğrencimiz Tıp Fakültesi kazanıyor. Yaklaşık 350 nüfusumuz var. Bizim köyden su istiyorlar. Gittiğim kurumlarda 'Su getirin, çocuklara içirelim doktor olsunlar' diyorlar. Herkeste öyle bir söylenti var. Bizim aileden de kardeşim doktor. Her aileden 1 veya 2 tane doktor var. Şu anda 4-5 tane Tıp Fakültesi öğrencimiz var. Profesör ve Doçent seviyesinde doktorlarımız da var. Köyün bu özelliğini duyanlar şaşırıyorlar. Birbirlerinden özenti oluyor. 'Bu köyün suyunu içen doktor oluyor' diyorlar. Gelip burada su içiyorlar, ellerini ve yüzlerini yıkıyorlar" dedi.

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