Buğday yığınları altında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi | Video
Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde bir evin ambar kısmında buğday yığınları arasında silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Silah ticaretinin önlenmesine yönelik ihbar ve saha çalışmaları neticesinde ilçede bir ikamette ait ambar olarak kullanılan müştemilat içerisinde buğday yığınları altına zulalanmış vaziyette bulunan 1 adet uzun namlulu tüfek, tüfeğe ait 6 adet şarjör, 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör, 260 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve daralı ağırlığı 1 kilo olan esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.G., emniyet işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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