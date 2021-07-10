Burdur'da düğünde atılan havai fişek sazlık alanı yaktı
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:26
Burdur'da düğünde atılan havai fişek sazlık alanı yaktı 10.07.2021 | 08:29
01:46
Elazığ’da bıçaklı kavga: 7 yaralı 10.07.2021 | 08:23
03:37
Antalya'da Polonyalı turistlerin feci ölümü! 10.07.2021 | 08:22
01:55
Kayseri'de 3 gündür alıkonulan kadın PÖH operasyonuyla kurtarıldı 10.07.2021 | 08:22
01:58
01:32
03:40
00:25
03:44
İndirim izdihamı görenleri şaşkına çevirdi | Video 09.07.2021 | 22:20
01:07
Türkiye'deki aşılamada 3 il mavi renkte | Video 09.07.2021 | 21:52
00:36
00:24
01:04
Fırtınadan devrilen kavak ağacı karayolunu kapattı | Video 09.07.2021 | 18:12
05:52
5 günde bin 500 benekli balon balığı yakalandı | Video 09.07.2021 | 16:54
02:40
04:36
Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura böyle düştü | Video 09.07.2021 | 16:10
03:29
01:18
00:59
Hatalı sollama yapan sürücüler yürekleri ağızlara getirdi | Video 09.07.2021 | 15:46
04:41
Avcılar’da sivrisinek ısırıkları tedirgin ediyor | Video 09.07.2021 | 15:13
Burdur'da, düğünde atıldığı iddia edilen havai fişek nedeniyle çıkan yangında 10 dekar sazlık alan yandı.
Burdur Gölü kenarında bulunan düğün salonunda düğün sahiplerinden habersiz davetlilerden birinin attığı iddia edilen havai fişek, göl kenarındaki sazlık alanda yangına neden oldu. Bir anda büyüyen yangın, yaklaşık 10 dekar alanda etkili oldu. Yangına, Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Müdürlüğü TOMA?sı ve iş makineleri ile müdahale edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonunda söndürüldü.