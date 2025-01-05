Video Yaşam Burdur'da Öğretmenevi bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu | Video
Burdur'da Öğretmenevi bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu | Video

Burdur'da Öğretmenevi bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu | Video

05.01.2025 | 15:56

Burdur Öğretmenevi'nde çevre düzenlemesi sırasında kanal açan işçiler insan kemiklerine rastladı. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası kemikler müze yetkililerine devredilecek. Buluntuların eski bir mezarlığa ait olabileceği ve yaklaşık 80-90 yıl öncesine dayandığı tahmin ediliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesinde faaliyet gösteren Burdur Öğretmenevi bahçesinde peyzaj düzenlemesi yapılıyor. Bugün yapılan düzenleme çalışmalarında kanalizasyon için kanal açan işçiler insan kemikleri ile karşılaştı. Birden fazla kemiğin çıkması üzerine polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri alanda çalışma başlattı.

Kazı alanını genişleten olay yeri inceleme ekipleri birden fazla kemiğe ulaşınca bölgenin eski mezarlık olabileceği kanısı üzerinde durulmaya başlandı. Bulunan kemiklerin de yaklaşık 80-90 yıl öncesine ait olduğunu değerlendiren ekipler müze yetkililerine haber verdi.

Burdur'daki eski Müslüman mezarlıklarının şehrin bir başka tarafında olduğundan bölgenin eski bir Rum veya Ermeni mezarlığı olabileceği ön görülüyor.
Kemiklerin ne zamandan kaldığı ve neden orada olduğu ise müze ve antropoloji ekiplerinin çalışmaları sonrası ortaya çıkacak.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeni yılın ilk haftasında Uludağ’da pistler doldu | Video 02:42
Yeni yılın ilk haftasında Uludağ’da pistler doldu | Video 05.01.2025 | 15:56
Burdur’da Öğretmenevi bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu | Video 03:35
Burdur'da Öğretmenevi bahçesindeki kazıda insan kemikleri bulundu | Video 05.01.2025 | 15:56
Avcılar’da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 00:40
Avcılar'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 05.01.2025 | 14:08
Arabeskin efsanesi Ferdi Tayfur | Video 37:02
Arabeskin efsanesi "Ferdi Tayfur" | Video 05.01.2025 | 12:13
Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını | Video 02:34
Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını | Video 05.01.2025 | 12:12
Başkentte yol ortasındaki kavga kamerada | Video 00:45
Başkentte yol ortasındaki kavga kamerada | Video 05.01.2025 | 12:06
Çarptığı taksinin şoförünü vurmak için sokak sokak aradı, havaya ateş açtı | Video 05:38
Çarptığı taksinin şoförünü vurmak için sokak sokak aradı, havaya ateş açtı | Video 05.01.2025 | 10:35
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video 03:12
Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Alkollü gençler ortalığı birbirine kattı | Video 05.01.2025 | 10:32
Fotoğraf için poz verirken göle düşen çocuğu babasının kurtardığı anlar kamerada | Video 02:01
Fotoğraf için poz verirken göle düşen çocuğu babasının kurtardığı anlar kamerada | Video 05.01.2025 | 10:01
Yol verme kavgasında sırtından bıçaklayıp öldürdü | Video 05:20
Yol verme kavgasında sırtından bıçaklayıp öldürdü | Video 05.01.2025 | 10:01
Büyükçekmece’de denizin dibinde korkutan müsilaj manzarası kamerada | Video 06:28
Büyükçekmece'de denizin dibinde korkutan müsilaj manzarası kamerada | Video 05.01.2025 | 10:01
10 milyon mal varlıkları olan bohçacı hırsızlara Avcı operasyonu | Video 02:36
10 milyon mal varlıkları olan bohçacı hırsızlara "Avcı" operasyonu | Video 05.01.2025 | 10:01
Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video 01:17
Ankara’da otobüs durağına silahlı saldırı kamerada | Video 05.01.2025 | 08:32
Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 34:33
Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 04.01.2025 | 16:24
Nevşehir’de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 00:51
Nevşehir'de 9 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video 04.01.2025 | 15:49
Türkiye ’Ferdi Baba’sına veda ediyor! Ferdi Tayfur’un hayranları onu böyle anlattı | Video 57:01
Türkiye 'Ferdi Baba'sına veda ediyor! Ferdi Tayfur'un hayranları onu böyle anlattı | Video 04.01.2025 | 14:52
Başakşehir’de ters dönen otomobildeki 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 01:17
Başakşehir’de ters dönen otomobildeki 3 kişi burnu bile kanamadan kurtuldu | Video 04.01.2025 | 14:30
Adana’da sokak ortasında husumetli kavgası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:51
Adana'da sokak ortasında husumetli kavgası: 1 ölü, 1 yaralı | Video 04.01.2025 | 11:50
Eğirdir Gölü’nde kaçak 350 Kerevit Pinteri ele geçirildi | Video 01:46
Eğirdir Gölü’nde kaçak 350 Kerevit Pinteri ele geçirildi | Video 04.01.2025 | 11:13
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 00:35
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama | Video 04.01.2025 | 10:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA