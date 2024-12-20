Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı | Video 20.12.2024 | 14:22 Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. İl dışından kadınları ve kız çocuklarına fotoğraflı şantaj yaparak şehir dışında fuhuşa zorlayan çeteye yönelik Bursa merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin, yaklaşık 2 aydır teknik ve fiziki takibe aldığı 6 şüphelinin yaşı küçük kızları ve yabancı uyruklu kadınları 'Bizde fotoğrafların var' diyerek şantaj yapıp fuhuşa sürüklendiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 6 şüpheliye yönelik Bursa merkezli, İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden, T.A., S.Ç., Y.Ş., A.Ç., K.B ve A.A. yakalanırken, çetenin şantajına maruz kalan 17 yaşındaki S.A., B.K. (23)., S.A., (23) B.K., (23) ile 2 yabancı uyruklu kadın ise kurtarıldı. 17 yaşında cinsel tacize maruz kalan kız ise korumaya alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Başsavcılık, yaptığı açıklamada çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.