Bursa merkezli 4 ilde fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı | Video
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuş çetelerine yönelik çalışma başlatıldı. İl dışından kadınları ve kız çocuklarına fotoğraflı şantaj yaparak şehir dışında fuhuşa zorlayan çeteye yönelik Bursa merkezli 4 ilde operasyon yapıldı. Yakalanan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başsavcılık, yaptığı açıklamada çalışmaların hız kesmeden süreceğini ifade etti.
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