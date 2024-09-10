Bursa'da 2. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı | Video 10.09.2024 | 14:02 Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. Katın penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Evren sokaktaki 3 katlı apartmanın 2. Katında meydana geldi. Mahmut (32) ve Merve (25) çiftinin tek çocuğu 2 yaşındaki Hamza E., oturma odasında oynarken pencereye tırmandı. Tırmandığı pencerede dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.