Video Yaşam Bursa'da 2. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı | Video
Bursa'da 2. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı | Video

Bursa'da 2. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı | Video

10.09.2024 | 14:02

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2. Katın penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay saat 10.30 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Evren sokaktaki 3 katlı apartmanın 2. Katında meydana geldi. Mahmut (32) ve Merve (25) çiftinin tek çocuğu 2 yaşındaki Hamza E., oturma odasında oynarken pencereye tırmandı. Tırmandığı pencerede dengesini kaybeden çocuk yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen çocuk Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Samsun’da su kuyusu kazısındaki göçükte, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video 01:02
Samsun’da su kuyusu kazısındaki göçükte, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video 10.09.2024 | 15:27
Avcılar’da kaybolan kız çocuğuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Video 01:54
Avcılar'da kaybolan kız çocuğuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı | Video 10.09.2024 | 15:25
Altınları gasp ederek kuyumcuyu öldüren zanlılar yakalandı | Video 01:37
Altınları gasp ederek kuyumcuyu öldüren zanlılar yakalandı | Video 10.09.2024 | 14:22
28 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, tamirci dükkanında yakalandı | Video 00:16
28 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, tamirci dükkanında yakalandı | Video 10.09.2024 | 14:42
Tartıştığı arkadaşını öldürüp kendini yaraladı, çevredekilerden yardım istedi | Video 04:16
Tartıştığı arkadaşını öldürüp kendini yaraladı, çevredekilerden yardım istedi | Video 10.09.2024 | 13:48
Narin Güran cinayetinde sır perdesini aralayacak röportaj! İtirafçının arkadaşları A Haber’e konuştu | Video 03:34
Narin Güran cinayetinde sır perdesini aralayacak röportaj! İtirafçının arkadaşları A Haber'e konuştu | Video 10.09.2024 | 13:48
Bursa’da 2. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı | Video 00:34
Bursa'da 2. katın penceresinden düşen çocuk ağır yaralandı | Video 10.09.2024 | 14:02
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişiden 2’si tutuklandı | Video 00:42
Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı | Video 10.09.2024 | 14:00
Antalya’da 42 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 02:37
Antalya’da 42 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu | Video 10.09.2024 | 12:56
Otomobilin radyo bölümüne yapılan zula polisin gözünden kaçmadı: 6 gözaltı | Video 01:47
Otomobilin radyo bölümüne yapılan zula polisin gözünden kaçmadı: 6 gözaltı | Video 10.09.2024 | 12:47
Elma bahçesinde oluşan 100 metrelik yarık korkuttu | Video 03:47
Elma bahçesinde oluşan 100 metrelik yarık korkuttu | Video 10.09.2024 | 12:18
1 gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu | Video 01:09
1 gün önce kiraladığı apart dairesinde ölü bulundu | Video 10.09.2024 | 12:18
İstanbul metrosunda sevimli kedinin yolculuğu kamerada | Video 01:17
İstanbul metrosunda sevimli kedinin yolculuğu kamerada | Video 10.09.2024 | 12:18
Cadde üzerinde drift atan sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası | Video 01:18
Cadde üzerinde drift atan sürücüye 34 bin 303 TL idari para cezası | Video 10.09.2024 | 12:18
Etimesgut’ta çatı alevlere teslim oldu | Video 00:30
Etimesgut’ta çatı alevlere teslim oldu | Video 10.09.2024 | 11:58
İstanbul’da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şebekeye operasyon: 15 gözaltı | Video 04:14
İstanbul'da sahte pasaport, kimlik ve vize hazırlayan şebekeye operasyon: 15 gözaltı | Video 10.09.2024 | 11:41
İzmir merkezli ‘terörizm finansmanı’ operasyonunda 27 gözaltı | Video 00:35
İzmir merkezli ‘terörizm finansmanı’ operasyonunda 27 gözaltı | Video 10.09.2024 | 11:42
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Eylül 2024 Salı atv izle! | Video 04:50
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Eylül 2024 Salı atv izle! | Video 10.09.2024 | 11:12
Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01:08
Park kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 10.09.2024 | 10:49
Ümraniye’de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 36 bin 950 TL ceza | Video 00:53
Ümraniye'de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 36 bin 950 TL ceza | Video 10.09.2024 | 10:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA