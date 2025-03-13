Video Yaşam Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video
Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video

Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video

13.03.2025 | 08:21

Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası metrelerce uzunlukta trafik oluştu.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. 16 AHE 737 plakalı otomobil, 48 ABU 861 plakalı ticari minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, 16 BMG 658 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 16 BMC 658 plakalı otomobil takla attı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Kaza sonrası araçlardan kopan parçalar yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri 3 şeritli yolu kapatarak güvenliği sağladı. Mudanya Yolu'nun kapanmasıyla metrelerce uzunlukta trafik oluştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ani Müdahale Ekibi olay yerine gelerek etrafa saçılan parçaları temizledi. Yolun güvenli hale getirilmesinin ardından trafiğe açıldı.
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