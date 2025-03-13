Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı | Video
Bursa'da meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası metrelerce uzunlukta trafik oluştu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
METRELERCE KUYRUK OLUŞTU
Kaza sonrası araçlardan kopan parçalar yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri 3 şeritli yolu kapatarak güvenliği sağladı. Mudanya Yolu'nun kapanmasıyla metrelerce uzunlukta trafik oluştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ani Müdahale Ekibi olay yerine gelerek etrafa saçılan parçaları temizledi. Yolun güvenli hale getirilmesinin ardından trafiğe açıldı.
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