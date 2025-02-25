Video Yaşam Bursa'da başıboş köpekler dehşet saçtı: 35 koyun ve tavuğu parçaladı | Video
Bursa'da başıboş köpekler dehşet saçtı: 35 koyun ve tavuğu parçaladı | Video

Bursa'da başıboş köpekler dehşet saçtı: 35 koyun ve tavuğu parçaladı | Video

25.02.2025 | 12:08

Bursa'da sahipsiz köpekler girdikleri ağıl ve kümeste 5 koyun ile 30 tavuğu telef etti. Ağıl sahibi gözyaşlarıyla hayvanseverlere seslendi.

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Olay, sabaha karşı saat 04.00 sularında İznik ilçesi, Selçuk Mahallesi, Halil Ergün Sokak'ta bulunan ağıl ve kümeste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre başıboş sokak köpekleri, 30 yaşındaki İbrahim Aktaş'a ait ağıl ve kümese girip koyun ve tavuklara saldırdı. Sokak köpekleri girdiği ağılda 5 koyunu telef etti. Ardından ağılın yanındaki kümese de saldıran köpekler, 30 tavuğu da telef etti.

Sesler üzerine ağıla giden komşusu köpekleri kovalamaya çalışırken kendisine de saldırıldığını söyledi. Ağıl sahibi Aktaş ağıl'a gelip hayvanlarına baktığında şok olduğunu belirterek, "İznik'teki hayvan severler köpekleri koruyorlar, buyursun gelsinler de benim tavuklarımı, koyunlarımı korusunlar kendilerine rica ediyorum sesime bir cevap versinler, gelip beni bulsunlar" ifadelerinde bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

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