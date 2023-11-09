Bursa’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara şafak operasyonu: 121 kişi yakalandı | Video
Bursa’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 180 ekip, bin polis ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere şafak operasyonu düzenledi. Polis Özel Harekat ve dron destekli operasyonda 170 adrese girilirken, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini duyurdu.
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