Video Yaşam Bursa’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara şafak operasyonu: 121 kişi yakalandı | Video
Bursa’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara şafak operasyonu: 121 kişi yakalandı | Video

Bursa’da çeşitli suçlardan aranan şahıslara şafak operasyonu: 121 kişi yakalandı | Video

09.11.2023 | 14:11

Bursa’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 180 ekip, bin polis ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere şafak operasyonu düzenledi. Polis Özel Harekat ve dron destekli operasyonda 170 adrese girilirken, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi gözaltına alındı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, uyuşturucu, kasten yaralama, dolandırıcılık, yağma ve hırsızlık gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 180 ekip, bin polis ile şafak vakti düğmeye basan Bursa polisi, 170 adrese baskın düzenledi. Koç başlarıyla kapıların kırıldığı operasyonda, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 17 yıl cezası bulunan E.U, hırsızlık suçundan 16 yıl 7 ay cezası bulunan R.D, uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan ve 8 yıl 4 ay cezası bulunan Ç.T, olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 121 kişi adreslerinde yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, operasyon anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini duyurdu.

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