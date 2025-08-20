Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine sandalye fırlattığı anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Kavganın ardından mahalle sakinleri ve müşteriler, saldırıya uğrayan dondurmacıya destek için iş yerine geldi. Hem alışveriş yapan hem de moral veren vatandaşlar, yaşanan olaya tepki gösterdi.
Polis kavgayla ilgili inceleme başlattı.
