Bursa'da fırtına okulun çatısını uçurdu | Video 12.11.2023 | 12:54 Gemlik’te akşam saatlerinde fırtınadan dolayı Cumhuriyet İlkokulu’nun çatısında bulunan kaplama uçarak çevrede bulunan araçlara zarar verdi. Belediye ekipleri kopan metal parçalar kamyonlara yükleyerek bölgeden uzaklaştırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Vatandaşlar tarafından bildirilen ihbarlar sonucu Gemlik Belediyesi ekipler 2 kamyon, 1 dozer, 1 jcb, ve yaklaşık 50 personeliyle, okulun bulunduğu alana gelerek itfaiye ekipleri, kolluk kuvvetleri ve Mahalle Afet Gönüllüleri ile birlikte ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Okulun çatısından kopan metal parçalar kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Çatı uçmasının meydana geldiği okulu Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkan Vekili Galip Gür, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Akış Serintürk ve Aksel Tümer ziyaret ederek yetkililerden durum hakkında bilgi aldı.