Video Yaşam Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı! O anlar kamerada | Video
Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı! O anlar kamerada | Video

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı! O anlar kamerada | Video

01.09.2024 | 10:43

Bursa'da anayolda seyreden tır tehlike saçtı. O anlar trafikte seyreden başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Orhangazi ilçesi Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak süratli bir şekilde kavşaktan geçen tır, dehşet saçtı. Trafikteki diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. O anlar bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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