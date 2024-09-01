Bursa'da kırmızı ışıkta geçen tır, faciaya davetiye çıkardı! O anlar kamerada | Video 01.09.2024 | 10:43 Bursa'da anayolda seyreden tır tehlike saçtı. O anlar trafikte seyreden başka bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Orhangazi ilçesi Bursa-Yalova yolu üzerinde meydana geldi. Kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayarak süratli bir şekilde kavşaktan geçen tır, dehşet saçtı. Trafikteki diğer sürücüler duruma tepki gösterdi. O anlar bir aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.