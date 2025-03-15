Video Yaşam Bursa'da korku dolu anlar kamerada: Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı
Bursa'da korku dolu anlar kamerada: Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı

Bursa'da korku dolu anlar kamerada: Tartıştığı kadını benzin döküp yakmaya çalıştı

15.03.2025 | 10:05

Bursa'da Bahattin O., sokakta tartıştığı, dini nikahla birlikte yaşadığı Vildan H.'nin üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Şüpheliyi mahalleli engelledi.

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