Bursa'da para yüzünden tartıştığı kişiyi vurdu: 1 ağır yaralı | Video
Bursa'da alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada kan aktı. Kafasından giren kurşunla ağır yaralanan bir kişi hastanede ameliyata alındı. Vuran şüpheli ise Cinayet Büro dedektifleri tarafından kısa sürede kimliği belirlenerek yakalandı.
Olay Yeri İnceleme polisleri ise araçta ve çevrede inceleme yaptı. Geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Evren A.'nın (32) kimliğini kısa sürede tespit etti. Şahsın peşine düşen Cinayet Büro dedektifleri, Evren A.'yı Acemler'de yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Evren A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:36
Rize'de sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü | Video 26.06.2024 | 16:18
02:57
00:56
00:40
01:42
Bursa'da para yüzünden tartıştığı kişiyi vurdu: 1 ağır yaralı | Video 26.06.2024 | 15:20
01:30
Gebze’de fabrika alev topuna döndü | Video 26.06.2024 | 15:00
05:43
00:37
00:17
00:27
8 çocuk, elektrikli motosikletle firarda | Video 26.06.2024 | 12:36
02:34
Esnafın korkulu rüyası kıyafet hırsızları yakalandı | Video 26.06.2024 | 12:36
03:03
03:05
03:42
Azılı dolandırıcıyı saklamaya güneş kremi bile yetmedi | Video 26.06.2024 | 12:36
01:44
04:09
03:04
Sürüden ayrılan koyuna böyle şiddet uyguladı! | Video 26.06.2024 | 11:37
02:54
17 yaşındaki genç, lise müdür yardımcısını başından vurarak öldürdü | Video 26.06.2024 | 11:07
02:46
02:00
400 bin lira değerindeki bakır kabloları çalan hırsızlar kamerada | Video 26.06.2024 | 10:39