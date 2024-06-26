Video Yaşam Bursa'da para yüzünden tartıştığı kişiyi vurdu: 1 ağır yaralı | Video
Bursa'da para yüzünden tartıştığı kişiyi vurdu: 1 ağır yaralı | Video

Bursa'da para yüzünden tartıştığı kişiyi vurdu: 1 ağır yaralı | Video

26.06.2024 | 15:20

Bursa'da alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada kan aktı. Kafasından giren kurşunla ağır yaralanan bir kişi hastanede ameliyata alındı. Vuran şüpheli ise Cinayet Büro dedektifleri tarafından kısa sürede kimliği belirlenerek yakalandı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 ABD 672 plakalı panelvan aracı ile seyir halinde olan Caner Y.'ye (30), henüz kimliği bilinmeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından ateş açıldı. Mermilerin hedefi olan Caner Y. başından aldığı isabet ile ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan Caner Y.'yi ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Caner Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

Olay Yeri İnceleme polisleri ise araçta ve çevrede inceleme yaptı. Geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Evren A.'nın (32) kimliğini kısa sürede tespit etti. Şahsın peşine düşen Cinayet Büro dedektifleri, Evren A.'yı Acemler'de yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Evren A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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