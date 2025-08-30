Bursa'da pazar dönüşü kurşun yağmuru: 2 yaralı, saldırganlar yakalandı | Video
Bursa'da iki saldırgan, pazardan evine dönen husumetlilerine kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, olayın şüphelileri cinayet bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelilerden birisi sadece bir kişiyi hedef aldıklarını ikinci kişiyi yanlışlıkla vurduklarını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Yıldırım Araştırma Büro ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin Kemalettin A. ve Şener A. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelileri kısa süre içinde olayda kullanılan tabanca ile birlikte yakaladı.
YANLIŞ KİŞİYİ VURMUŞ
Saldırıyı gerçekleştiren ve 16 suç kaydı olan Kemalettin A. hedefinin yaralılardan biri olmadığını, Y.K. isimli şahıs olduğunu söyledi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
