Bursa'da şaşkına çeviren olay: Eski eşinin ölmeden selasını okuttu | Video
Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, hatıra olsun diye o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Ölmeden selası okutulan Tuğçe Emir, "İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş" dedi.
VERDİRTTİĞİ SELAYI GÜLEREK VİDEO KAYDI ALMIŞ
Eski eş Zafer Kufacı, sela için cami imamına eski eşi Tuğçe Emirin bilgilerinin yazdığı kağıdı vererek yakın bir noktada bekledi. Okunan öğle namazının ardından eski eşi için verilen selayı cep telefonu ile gülerek kayıt aldı.
"Dün cami hocasının yanına giderek selamı verdiriyor" diyen Tuğçe Emir, "Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha öncede bana ölüm tehditlerinde bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı da mevcut. Cami hocasına giderek benim adıma sela verdiriyor, beni ölümle tehdit ediyor. Bana ölüm tehditleri mesajları atıyor. Dün cami hocasına gidiyor ve selamı verdiriyor. Sonra da video çekerek paylaşıyor ve insanlara gösteriyor. Korktum tabi ki. İnsan kendisi selasını verince nasıl olur ? Selada, 'cenazesi ikinde de kaldırılacak' denilince acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar diye korktum. Sonra zaten durumu polise bildirerek şikayetçi oldum. 6 yıldır evliydik bir oğlum var. Madde bağımlısı olduğu için ayrıldım bende." şeklinde konuştu.
"Kendi senaryo yazdı ve kendi de figüran olarak oynadı" diyen mahalle sakini Ali İlhan, "Bir akşam önce buradaki imam arkadaşımızın yanına gelmiş. 'Benim bir selam var' bunu verebilir misiniz ? demiş. Verdiği kağıtta yanlış bilgi olunca selayı vermemişler. Tekrardan gelmiş sela verilmesi için. Cami görevlileri de tekrardan gelince güvendi ve selayı verdi. Daha sonra yanlış olduğu anlaşılınca hoparlörden 'yanlış seladır' diye anonslar yapıldı. Öldü denilen kadının eski eşi geliyor. Kendi kendine bir senaryo yazdı, kendi de figüran olarak oynadı." dedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüpheli Zafer Kufacı'nın ifadesine başvurulacağı öğrenildi.
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