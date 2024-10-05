Bursa'da TIR'ın genç kadını ezerek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı!
Bursa'da bebeğiyle birlikte kaldırımdan kavşağa yürüyen 28 yaşındaki kadın, manevra yapan TIR dorsesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kameraları ortaya çıkarken, TIR sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, annesi gözlerinin önünde ölen 1 yaşındaki bebek ise gözyaşlarına boğulmuştu.
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