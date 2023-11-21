Bursa’da villadan 5 milyon liralık vurgun yapan hırsız kamerada | Video
Bursa'da bir villadan 5 milyon liralık mücevherat çalan hırsız, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Hırsızın daha önce de bir inşaattan el arabası çaldığı ortaya çıktı.
HIRSIZIN KİMLİĞİ GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMESİ SONRASI BELİRLENDİ
Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, villanın balkon kapısını kırarak içeri giren hırsızın, B.A. olduğu tespit edildi. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İncelemelerde aynı bölgedeki bir inşaattan el arabası çalan kişiyle villa soygunu yapan kişinin aynı kişi olduğu tespit edildi. Araştırmayı derinleştiren Osmangazi SÖS ekipleri ve B.A'nın villa soygunu sonrası ticari bir taksi ile kaçtığını belirledi ve ardında da bindiği ticari taksideki görüntülerine ulaştı. Polis ekipleri, B. A.'yı bir süre takip ettikten sonra kaldığı bir handa kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin üst aramasında, villadan çalınan Jeep marka araca ait kontak anahtarı ele geçirildi. Şüpheli bu anahtarı inkar etse de olay yerindeki araçla anahtar eşleşti. Şüpheli, gerekli işlemler için Büro Amirliğine götürüldü.
EVDE YAPILAN ARAMADA MÜCEVHERATLAR BULUNDU
Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile birlikte, şüphelinin evinde yapılan incelemede villadan çalınan mücevheratlar bulundu. Mücevheratlar müracaatta bulunan sahipleri tarafından tespit edildi. Değerli eşyalar sahibine teslim edilirken, şüphelinin evinde 3 adet inci kolye, altın broş, kol saati, pırlanta kolye, gümüş kemer, inci küpe, pırlanta özgünlük belgesi, 2 adet altın kaplama kalem ve bayan çantası bulundu.
HIRSIZIN DAHA ÖNCE DE SUÇ KAYDI VARMIŞ
Şüphelinin UYAP soruşturmasında, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan 500 lira kesinleşmiş para cezası ile arandığı ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelinin daha önce de bir inşaattan el arabası çaldığı belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
Bursa’da villadan 5 milyon liralık vurgun yapan hırsız kamerada | Video 21.11.2023 | 11:28
00:56
Bursa’da sis etkili oldu | Video 21.11.2023 | 11:17
03:42
Şoför kalp krizi geçirdi, otobüsü ikinci kaptan böyle durdurdu | Video 21.11.2023 | 11:11
01:59
02:24
Eski eşini öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan zanlı adliyede | Video 21.11.2023 | 10:49
00:31
Şırnak’ta kar yağışı etkili oldu, araçlar mahsur kaldı | Video 21.11.2023 | 10:49
01:15
Kocaeli'de koca dehşeti: Karısını öldürdü, oğlunu yaraladı! | Video 21.11.2023 | 10:22
01:13
Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki köylere kar yağdı | Video 21.11.2023 | 10:21
00:43
Alman vatandaşları dolandıranlara operasyon: 7 gözaltı | Video 21.11.2023 | 10:19
05:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 21 Kasım 2023 Salı atv izle! | Video 21.11.2023 | 10:27
05:05
03:17
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 21.11.2023 | 09:53
01:09
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı | Video 21.11.2023 | 09:24
01:09
Bahçelievler’de motosiklet hırsızları kamerada | Video 21.11.2023 | 09:41
05:11
Otobüsün altında kalan kadın feci şekilde can verdi | Video 21.11.2023 | 09:00
00:59
Kozan'da polisten 'narko alan' uygulaması | Video 21.11.2023 | 09:03
01:35
02:49
00:48
Onarılmayı bekleyen iş yerinde yangın | Video 21.11.2023 | 08:39
04:46
Fethiye’de plaj temizliği 20.11.2023 | 19:53