Video Yaşam Bursa'da yumruk yumruğa kavga! Yere düşen şahsı kadın böyle tekmeledi | Video
Bursa'da yumruk yumruğa kavga! Yere düşen şahsı kadın böyle tekmeledi | Video

Bursa'da yumruk yumruğa kavga! Yere düşen şahsı kadın böyle tekmeledi | Video

24.08.2025 | 09:39

Bursa'da vatandaşların kavgası, sokağa taştı. Kavgayı ayırmak yerine taraflardan birinin yakını ise tekme ile kavgaya dahil oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar arasındaki ağız dalaşı, kavga döndü. Sokağın ortasında bir birlerine şiddet uygulayan taraflardan birinin eşi de kavgayı ayırmak yerine tekme ile olaya dahil oldu. Motosikletli bir gencin ise, kavgadaki bıçağı tekmesiyle uzaklaştırdığı dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgayla ilgili tahkikat sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da yumruk yumruğa kavga! Yere düşen şahsı kadın böyle tekmeledi | Video 00:32
Bursa'da yumruk yumruğa kavga! Yere düşen şahsı kadın böyle tekmeledi | Video 24.08.2025 | 09:39
Öğrencileri Mersin’e tatile getiren minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var | Video 02:07
Öğrencileri Mersin'e tatile getiren minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var | Video 24.08.2025 | 09:34
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 06:45
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı | Video 24.08.2025 | 09:34
Diyarbakır’da Saint George Kilisesi’nin hamam olarak kullanılmadığını ispatlayan kitabe ortaya çıktı | Video 06:06
Diyarbakır'da Saint George Kilisesi'nin hamam olarak kullanılmadığını ispatlayan kitabe ortaya çıktı | Video 24.08.2025 | 09:34
Hakkari’de tırın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 00:38
Hakkari'de tırın yakıt deposuna 33 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi | Video 24.08.2025 | 08:47
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 02:57
İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama provaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı | Video 24.08.2025 | 08:47
Denizli’de orman yangınına gece boyunca müdahale sürdü | Video 04:59
Denizli’de orman yangınına gece boyunca müdahale sürdü | Video 24.08.2025 | 08:47
Denizli’de orman yangını 04:46
Denizli'de orman yangını 23.08.2025 | 17:11
Zikzak çizen magandaya gözaltı! | Video 00:20
Zikzak çizen magandaya gözaltı! | Video 23.08.2025 | 14:57
İstanbul Şişli’de aile vahşeti: ‘Ablama kötü davranıyordu’ deyip eniştesine kurşun yağdırdı! | Video 00:54
İstanbul Şişli’de aile vahşeti: ‘Ablama kötü davranıyordu’ deyip eniştesine kurşun yağdırdı! | Video 23.08.2025 | 14:53
Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video 01:57
Anne babalar dikkat! Bu akım çocukları tehdit ediyor: Boğazını sıkıp nefesini kesti | Video 23.08.2025 | 13:49
Kocaeli’de orman yangını! Alevler evlere de sıçradı | Video 03:45
Kocaeli'de orman yangını! Alevler evlere de sıçradı | Video 23.08.2025 | 13:18
Patlayan kamyon lastiği restorandaki müşterilere zor anlar yaşattı! O anlar kamerada | Video 00:24
Patlayan kamyon lastiği restorandaki müşterilere zor anlar yaşattı! O anlar kamerada | Video 23.08.2025 | 12:13
Antalya’da Pastacılar Odası Başkanı dehşet saçtı: Personeli ve arkadaşını öldürdü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:56
Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı dehşet saçtı: Personeli ve arkadaşını öldürdü! Cinayet anının görüntüsü ortaya çıktı | Video 23.08.2025 | 11:40
Palandöken Kayak Merkezi’nde çıkan yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketlerin tamamı yandı | Video 04:43
Palandöken Kayak Merkezi'nde çıkan yangında kafe olarak kullanılan alan ve maketlerin tamamı yandı | Video 23.08.2025 | 11:10
Van semalarında görünen gizemli ışıklar merak konusu oldu | Video 03:31
Van semalarında görünen gizemli ışıklar merak konusu oldu | Video 23.08.2025 | 10:47
Bahçelievler’de kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada: 160 bin TL’lik altın kolyeyi böyle çaldı | Video 01:59
Bahçelievler'de kuyumcu dükkanında hırsızlık kamerada: 160 bin TL'lik altın kolyeyi böyle çaldı | Video 23.08.2025 | 10:32
Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 01:28
Antalya’da helikopter destekli şafak operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 23.08.2025 | 09:46
Düğün aracından para almak için metrelerce koştu, kaputa böyle atladı | Video 00:45
Düğün aracından para almak için metrelerce koştu, kaputa böyle atladı | Video 23.08.2025 | 09:46
Fatih’te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video 00:35
Fatih'te dehşet anları kamerada: Trafikte tartıştığı taksi şoförünü silahla tehdit edip yumruklayarak darbetti | Video 22.08.2025 | 16:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY