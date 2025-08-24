Bursa'da yumruk yumruğa kavga! Yere düşen şahsı kadın böyle tekmeledi | Video 24.08.2025 | 09:39 Bursa'da vatandaşların kavgası, sokağa taştı. Kavgayı ayırmak yerine taraflardan birinin yakını ise tekme ile kavgaya dahil oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar arasındaki ağız dalaşı, kavga döndü. Sokağın ortasında bir birlerine şiddet uygulayan taraflardan birinin eşi de kavgayı ayırmak yerine tekme ile olaya dahil oldu. Motosikletli bir gencin ise, kavgadaki bıçağı tekmesiyle uzaklaştırdığı dikkat çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgayla ilgili tahkikat sürüyor.