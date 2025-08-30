Video Yaşam Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor | Video
Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor | Video

Büyük Zafer'in 103. yılı kutlanıyor | Video

30.08.2025 | 09:51

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük destanlarından biri olan Büyük Zafer'in 103. yılı, bugün büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

