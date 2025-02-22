Büyükçekmece kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu | Video 22.02.2025 | 16:49 İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışı Büyükçekmece’de kartpostalları aratamayacak görüntülere sahne oldu. Karın tadını tatili de fırsat bilen çocuklar çıkarırken, oluşan renkli görüntüler havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da aralıklarla etkisini arttırarak devam eden kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini daha da arttırınca megakent bembeyaz bir örtüye büründü. Büyükçekmece'de ortaya çıkan manzara ise kartpostalları aratmayacak cinstendi. Her kar yağışında olduğu gibi karın tadını bu yıl da en çok çocuklar çıkardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sahillere ve parklara akın eden çocuklar kar topu oynayıp, kardan adam yaptılar. Kimileri de mahalle ve sokaklarda naylon poşetlerle kayarak bu durumu eğlenceye çevirdi.Denizi, gölü ve eşsiz doğasıyla İstanbul'un ayrıcalıklı ilçelerinden biri olan Büyükçekmece, kar yağışının ardından bir başka güzeldi. Hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar Büyükçekmece sahil ve parklarına akın ederek kartpostalları aratmayacak güzellikleri aileleri ile birlikte yaşadı.Oldukça eğlenceli ve renkli sahnelerin oluştuğu o anlar havadan çekilen görüntülere yansıdı.