Büyükçekmece kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu | Video
İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışı Büyükçekmece’de kartpostalları aratamayacak görüntülere sahne oldu. Karın tadını tatili de fırsat bilen çocuklar çıkarırken, oluşan renkli görüntüler havadan görüntülendi.
VATANDAŞLAR AKIN ETTİ
Denizi, gölü ve eşsiz doğasıyla İstanbul'un ayrıcalıklı ilçelerinden biri olan Büyükçekmece, kar yağışının ardından bir başka güzeldi. Hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar Büyükçekmece sahil ve parklarına akın ederek kartpostalları aratmayacak güzellikleri aileleri ile birlikte yaşadı.
Oldukça eğlenceli ve renkli sahnelerin oluştuğu o anlar havadan çekilen görüntülere yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:00
Büyükçekmece kartpostalları aratmayan görüntülere sahne oldu | Video 22.02.2025 | 16:49
02:04
00:52
08:45
Karadeniz'de 5 dakikada oluşan 7 ayrı hortum kamerada | Video 22.02.2025 | 15:40
01:33
Maltepe’de husumetlisi, 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı | Video 22.02.2025 | 14:49
02:25
01:19
Antalya'da apartman boşluğunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı | Video 22.02.2025 | 13:28
00:55
Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama | Video 22.02.2025 | 13:16
03:05
İstanbul merkezli 17 ilde siber operasyonu; 27 gözaltı | Video 22.02.2025 | 13:10
01:54
Usulsüz senetle 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı | Video 22.02.2025 | 12:57
00:32
01:13
Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 25 köy yolu açıldı | Video 22.02.2025 | 12:06
00:27
Yatırım danışmanlığı adı altında vatandaşı dolandıranlara operasyon | Video 22.02.2025 | 11:49
00:57
Kahramanmaraş’ta göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama | Video 22.02.2025 | 11:43
00:50
04:56
02:22
Kahramanmaraş'ta otomobil yangını | Video 22.02.2025 | 11:19
00:18
Erzurum'daki deprem anında yaşanan panik kamerada | Video 22.02.2025 | 10:45
00:58
01:18
Adana'da silah kaçakçılarına şafak operasyonu | Video 22.02.2025 | 09:57