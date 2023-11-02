Büyükçekmece'de bazanın altından ceset çıktı! | Video
BÜYÜKÇEKMECE'de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın, bir yakını tarafından bazanın altında ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Aydın'ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit ederken cesedin kokusunun yayılmaması için evdeki klimanın açık olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili eve sık sık geldiği tespit edilen T.Y. isimli kişiyi aramaya başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
00:56
Müşteri gibi girdi, cep telefonunu böyle çaldı | Video 02.11.2023 | 14:53
06:34
Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabaları Emniyet'e çekildi | Video 02.11.2023 | 14:31
00:33
01:57
Büyükçekmece'de bazanın altından ceset çıktı! | Video 02.11.2023 | 14:29
03:12
00:16
01:57
Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaza yaptı | Video 02.11.2023 | 14:09
01:13
Diyarbakır’da adliyeye sevk edilen 132 kişi tutuklandı | Video 02.11.2023 | 14:04
00:42
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan çete çökertildi | Video 02.11.2023 | 13:47
01:43
01:51
Siverek’te bir eve ateş açan 3 şüpheli yakalandı | Video 02.11.2023 | 13:43
00:48
İsrail, BM okulunun yakınını hedef aldı: 5 ölü | Video 02.11.2023 | 13:20
01:12
İzmir'de uyuşturucu imalathanesine operasyon | Video 02.11.2023 | 09:46
01:17
Sultangazi'de küçük çocuğun bayrak hassasiyeti kamerada | Video 02.11.2023 | 12:30
01:30
Manisa semaları Türk Yıldızlarını ağırladı | Video 02.11.2023 | 12:30
03:35
00:20
02:53
Tramvay arızalandı; yolcular yürümek zorunda kaldı | Video 02.11.2023 | 12:34
00:23
Sokak ortasında kavga! Tekme ve sopalar havada uçuştu | Video 02.11.2023 | 12:30