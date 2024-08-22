Büyükçekmece'de denizin rengi kahverengiye döndü | Video 22.08.2024 | 16:33 Büyükçekmece’de her gün yüzlerce vatandaşın denize girmek için kullandığı halk plajı, iddiaya göre kanaldan karışan kirli su nedeniyle kahverengiye büründü. Suyun yüzülmez halde olduğunu gören vatandaşlar evine dönerken, deniz havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Marmara Denizi'nin Büyükçekmece Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan halk plajında öğle vakitlerinde yüzmek için gelenler kahverengi bir suyla karşılaştı. İddiaya göre, yağmur suyu kanalında akan kirli su, karıştığı denizi kahverengiye döndürdü. Yüzmek için gelenler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Yüzmeye gelenlerin bir kısmı evine dönerken kimisi de yakınlardaki başka plajlara gitmeyi tercih etti. Kahverengiye dönen deniz, havadan görüntülendi.

"BÖYLE OLMASI ÜZDÜ, UZAK YOLDAN GELMİŞTİM"

Şişli'den Büyükçekmece'ye yüzmek için geldiğini söyleyen Doruk Yalçın, "Ben buraya Şişli'den geldim arkadaşımın evine, bir günlük tatil yapmaya. O da beni bugün yüzmeye davet etmişti ama sabah geldiğimde böyle değildi bir eve gittik hazırlandık derken bir baktık su çok kötü oldu. Biz de bugün girmeyi düşünmüyoruz yani girersek biraz daha ilerden gireceğiz" dedi.