Büyükçekmece'de engelli çocuğa şiddet iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

istanbul Büyükçekmece'de özel bir bakım merkezi çalışanlarının 7 yaşındaki Bahar B.'ye şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı. Bahar B.'nin ailesinin de şikayetçi olduğu olayla ilgili yapılan incelemelerde, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bakım merkezinin görüntülerdeki B.Y. ve G.B.T.'nin işine son verdiği belirlendi. Gözaltına alınan B. Y. ve G.B.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.