Büyükçekmece’de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video
İstanbul Büyükçekmece’de seyir halinde giden otomobil, park halindeki TIR’a arkadan çarptı. TIR dorsesinin altına giren araçta 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3’ü ağır 4 kişi ise yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:38
Yüksekova'nın Dağlıca köyünde orman yangını | Video 20.08.2025 | 08:22
02:26
Büyükçekmece’de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 20.08.2025 | 08:22
00:20
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı! 19.08.2025 | 23:51
02:58
00:33
Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı 19.08.2025 | 22:01
05:27
Feci kaza kamerada...Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü 19.08.2025 | 21:15
00:46
03:57
"Jrokez" lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran toprağa verildi | Video 19.08.2025 | 15:51
00:48
Arnavutköy’de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza | Video 19.08.2025 | 15:04
01:10
Müşteri gibi bindikleri taksiyle kafeye gelip kurşun yağdırdılar | Video 19.08.2025 | 14:58
03:57
01:10
03:35
00:29
00:54
Karabük'te kuyumcu soymaya çalışan şüpheli yakalandı | Video 19.08.2025 | 13:42
04:55
00:47
Dev arı kovanı görenleri şaşırttı | Video 19.08.2025 | 12:44
01:12
01:22