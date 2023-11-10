Büyükçekmece'de şaşırtan görüntü: Bedava mezar buldu içine girdi! | Video
Büyükçekmece’de bir kadın mezar taşı yapan bir işletmenin teşhir amaçlı yol kenarına bıraktığı boş mezarın içine girdi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Konuyla ilgili konuşan mezar taşı işletmecisi Ahmet Ünal, " Tanımadığım bir kişiydi. Mezarın içine girdiğini fark ettim gittim baktım ne oluyor diye. Rahatsızlandı sandım. Gittim baktım ki içine girmiş uzanmış. Beleş mezara mı girdiniz dedim" dedi.
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