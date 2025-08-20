Video Yaşam Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video

Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video

20.08.2025 | 12:39

İstanbul Büyükçekmece’de boş bir villanın bahçesine gömülü erkek cesedi bulundu. Cesedin uzun süredir aranan yabancı uyruklu bir adama ait olduğu öne sürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi'nde dün yaşandı. İddiaya göre bir süredir aranan yabancı uyruklu erkek şahısla ilgili araştırma yapan polis ekipleri adamın cesedini inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, villa çevresinde hassas burunlu köpekle yaptığı arama tarama neticesinde arka bahçede cesedi buldu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili henüz bilgi ise paylaşılmadı.

Olay bölgesinde bulunan bir vatandaş, "Sabah erkenden memurlar geldi. Bu çevreyi taradılar. Ön tarafı kazdılar, pek fazla bir şey bulamadılar. Bu arkada tarafı incelediler. Benim bildiğim kadarıyla bir erkek cesediymiş. 3-4 ay önce gömülmüş sanırım. Tam olarak bilgim yok. Sadece dün memur arkadaşlar kazdı buldular. Köpekler eşliğinde aradılar" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 01:35
Büyükçekmece’de villa bahçesine gömülü ceset bulundu | Video 20.08.2025 | 12:39
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 00:34
Bursa’da esnaf kavgası! Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:39
Gaziantep’te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:24
Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.08.2025 | 12:39
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 00:34
Bursa’da esnaf kavgası kamerada: Sandalyeler havada uçuştu | Video 20.08.2025 | 12:01
Doğum günü partisinden dönen nişanlı çift ağaca saplanan otomobilde can verdi | Video 02:32
Doğum günü partisinden dönen nişanlı çift ağaca saplanan otomobilde can verdi | Video 20.08.2025 | 11:15
Gaziantep’te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video 03:24
Gaziantep'te otomobiller çarpıştı, 3 kişi öldü! Feci kaza kamerada | Video 20.08.2025 | 11:10
Fatih’te İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada biber gazı sıkıldı! O anlar kamerada | Video 02:10
Fatih’te İETT şoförü ile yolcu arasında çıkan kavgada biber gazı sıkıldı! O anlar kamerada | Video 20.08.2025 | 10:51
Alkollü ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla bebek arabasında can veren 9 aylık Miran battaniyesiyle defnedildi | Video 03:40
Alkollü ehliyetsiz sürücünün çarpmasıyla bebek arabasında can veren 9 aylık Miran battaniyesiyle defnedildi | Video 20.08.2025 | 10:37
Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video 00:11
Abartı egzoz kullanan araçlara geçit yok: 27 bin lira ceza | Video 20.08.2025 | 10:27
Sahte ilanlar ile 100’den fazla mağduru 10 milyon TL dolandırdılar, jandarmadan kaçamadılar | Video 00:59
Sahte ilanlar ile 100'den fazla mağduru 10 milyon TL dolandırdılar, jandarmadan kaçamadılar | Video 20.08.2025 | 10:03
Osmaniye’de 44 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video 00:29
Osmaniye’de 44 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı | Video 20.08.2025 | 09:44
Zonguldak’ta lüks tatil vurgunu; 300 kişi 15 milyon lira dolandırmışlar | Video 01:30
Zonguldak’ta "lüks tatil" vurgunu; 300 kişi 15 milyon lira dolandırmışlar | Video 20.08.2025 | 09:24
Van’da tarihi camide skandal görüntü! Uygunsuz kıyafetlerle poz verdi | Video 02:21
Van'da tarihi camide skandal görüntü! Uygunsuz kıyafetlerle poz verdi | Video 20.08.2025 | 09:17
Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video 01:21
Otomobilde silahlı saldırıya uğramıştı, saldırgan arkadaşı çıktı | Video 20.08.2025 | 09:01
Yüksekova’nın Dağlıca köyünde orman yangını | Video 00:38
Yüksekova'nın Dağlıca köyünde orman yangını | Video 20.08.2025 | 08:22
Büyükçekmece’de otomobil, TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 02:26
Büyükçekmece’de otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 20.08.2025 | 08:22
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı! 00:20
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı! 19.08.2025 | 23:51
Müge Anlı’yla ‘Güven Bana’da Yılmaz Vural ve Ceyhun Fersoy soruyu doğru bilince ’Erik Dalı’ oynadı! 02:58
Müge Anlı’yla ‘Güven Bana’da Yılmaz Vural ve Ceyhun Fersoy soruyu doğru bilince 'Erik Dalı' oynadı! 19.08.2025 | 23:34
Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı 00:33
Yolcu uçağının motoru kalkıştan sonra alev aldı 19.08.2025 | 22:01
Feci kaza kamerada...Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü 05:27
Feci kaza kamerada...Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp, kanala düştü 19.08.2025 | 21:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY