Video Yaşam Buz patencilerin yeni rotası Çıldır gölü | Video
Buz patencilerin yeni rotası Çıldır gölü | Video

Buz patencilerin yeni rotası Çıldır gölü | Video

19.01.2025 | 12:46

Buz patencilerinin yeni rotası, 'Türkiye'nin en büyük buz pisti' olan Çıldır Gölü oldu.

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Ardahan'ın Çıldır İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çıldır Gölü bu yıl değişik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bu yıl yağışın az olması nedeniyle ve yüksek rakımın getirmiş olduğu avantaj ile dünyanın sekizinci harikası olarak nitelendirilen Çıldır Gölü buz patencilerinin yeni rotası haline geldi. 30 cm. kalınlığındaki donmuş gölün yüzeyinde paten yapan ünlü sporcular eğlenmeyi de ihmal etmiyor.

Ankara'dan gelen Fatmanur Aydın ile İrem Pekçen, Türkiye'nin en büyük açık hava buz pisti olan Ardahan Çıldır gölüne Atalay'ın yerine geldiklerini söyleyerek, ''Çok soğuk donuyoruz ama ona rağmen gelip kaymaya görmeye kesinlikle değiyor. Herkesi Çıldır gölüne bekliyoruz' dediler.

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