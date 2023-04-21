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Buzları eriyen Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü | Video

Buzları eriyen Çıldır Gölü, kuş cennetine döndü | Video

21.04.2023 | 09:47

Ardahan-Kars sınırında yer alan Çıldır Gölü, baharla birlikte göçmen kuşların akınına uğradı. Başta Van Gölü Martısı olmak üzere, pelikan, yaban kazı, karabatak gibi kuş türleriyle dolan göl, kuş cıvıltılarıyla şenlendi.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olma özelliğini taşıyan Çıldır Gölü, kışın ayrı, yazın ayrı bir güzel. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, kış aylarında donan yüzeyiyle yerli ve yabancıların ilgisini çekerken, baharla birlikte göçmen kuşlara da evsahipliği yapıyor. Soğuk sebebiyle yüzeyi kaplayan kalın buz tabakasınının baharla birlikte çözüldüğü göle, Van Gölü Martısı başta olmak üzere tepeli pelikan, kaz, yeşilbaşlı ördük, angut, 4-5 çeşit karabatak ile bölgede ilk kez görülen çeşitli kuş türleri akın etti. Kısa sürede kuş cennetine dönen Çıldır Gölü'ne kuş cıvıltılarıyla şenlendi.

Çıldır Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yüksel Kılıç, baharla birlikte çeşitli kuş türlerinin gölü mesken tuttuğunu söyledi. Bölgedeki Kuyucuk Gölü'nün kuruması sonrası burada kuluçkaya yatan kuşların da Çıldır Gölü'ne geldiğini belirten Yüksel Kılıç, "Şu anda tahminen 20'ye yakın kuş türünde binlerce kuş güle gelri. Gölü mesken tutan kuşların rahatsız olmamaları için biz de çok titiz davranıyoruz. Gerek kuşların yoğun oldukları adalar bölgesi ile sazlık alanlarda geçişleri sınırlı tutuyoruz. Kuşlar rahatsız olmasın diye biz elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda tepeli pelikan, kaz, Van Gölü Martısı, yeşilbaşlı ördük, 4-5 çeşit angut, karabatak türü kuşların yanısıra şimdiye kadar bizim görmediğimiz kuş türleri de gölü mesken tuttu" diye konuştu.

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