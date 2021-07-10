Çağla Şikel - Kaan Yıldırım aşkının görüntüleri ortaya çıktı! İşte Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım ile Çağla Şikel'in romantik anları...
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Ünlü şarkıcı Hadise'den ayrılan 34 yaşındaki Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şıkel'in baş başa görüntüleri kamerada! Kaan Yıldırım ile 42 yaşındaki Çağla Şikel'in samimi anları kameraya saniye saniye yansıdı. İşte yılın çok konuşulacak görüntüleri...