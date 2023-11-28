Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video
Düzce’de aracında ki çakar lamba ile sosyal medyadan video paylaşımı yapan sürücüye pahalıya patladı. Araç sürücüsüne 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı.
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