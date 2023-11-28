Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video 28.11.2023 | 13:25 Düzce’de aracında ki çakar lamba ile sosyal medyadan video paylaşımı yapan sürücüye pahalıya patladı. Araç sürücüsüne 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce'de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çakarlı lamba araç ile paylaşım yapan Hasan U. isimli şahsın paylaşımından yola çıkan trafik ekipleri aracı yakaladı. Yapılan kontrollerde araçta çakar ışık olduğu, araç üzerinde teknik değişiklikler yaptığı, muayene ve sigorta eksiği olduğu tespit edilince 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı. Sürücüye de adli işlem başlatıldı.