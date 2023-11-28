Video Yaşam Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video
Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video

Çakarlı araç kullanan sürücünün paylaşımı pahalıya patladı | Video

28.11.2023 | 13:25

Düzce’de aracında ki çakar lamba ile sosyal medyadan video paylaşımı yapan sürücüye pahalıya patladı. Araç sürücüsüne 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı.

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Düzce'de geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çakarlı lamba araç ile paylaşım yapan Hasan U. isimli şahsın paylaşımından yola çıkan trafik ekipleri aracı yakaladı. Yapılan kontrollerde araçta çakar ışık olduğu, araç üzerinde teknik değişiklikler yaptığı, muayene ve sigorta eksiği olduğu tespit edilince 5 bin 541 lira cezai işlem uygulandı. Sürücüye de adli işlem başlatıldı.
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