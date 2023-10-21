Çakmağı çakınca alevler içinde kalan sürücüyü jandarma kurtardı | Video
AKSARAY'da Ömer Acuçlu (29), otomobiliyle giderken sigarasını yakmak için çakmağı çakınca, gaz kaçağı nedeniyle patlama oldu. Alevler arasında kalan Acuçlu, 50 metre ileride yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin yangın tüpleriyle müdahalesiyle kurtarıldı. Ağır yaralanan Ömer Acuçlu, hastanede tedaviye alındı.
Çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Açuçlu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kayseri'ye sevk edildi. Ömer Acuçlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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