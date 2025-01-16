Çaldığı bisikleti uyuşturucu karşılığında takas eden şüpheli tutuklandı | Video 16.01.2025 | 13:13 Batman’da 2 bisiklet ve 1 motosikleti çaldığı belirlenen C.C.E., jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı. C.C.E.'nin çaldığı bisikleti uyuşturucu karşılığında başka birine verdiği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.K.'ye ait 6 bin lira değerindeki bisiklet, İ.A.'ya ait 5 bin lira değerindeki çocuk bisikleti ve Ş.T.'nin 80 bin lira değerindeki motosikletini çaldığı belirlenen C.C.E., yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada bulunan Ş.T.'ye ait motosiklet, sahibine teslim edildi. İ.A.'nın bisikletinin ise şüpheli tarafından ismini bilmediği kişiye uyuşturucu karşılığında takas olarak verildiği öğrenildi. C.C.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.