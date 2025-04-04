Çamlıdere'de çıkan yangında 4 ev 2 samanlık kullanılmaz hale geldi | Video
Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde meydana gelen yangında 4 ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.
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