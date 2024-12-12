Video Yaşam Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı | Video
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı | Video

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı | Video

12.12.2024 | 09:12

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı.

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