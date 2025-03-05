Çanakkale'de 1 milyon 15 bin TL değerinde dolandırıcılık suçuna karışan 5 şüpheli yakalandı | Video
Çanakkale'de 3 ay önce H.U'yu (77) sabit telefonla arayan ve kendilerini Jandarma İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtarak, müştekinin bilgilerinin suç örgütleri tarafından kullanıldığı ve suç örgütlerine operasyon yapılacağı söylemiyle toplamda 1 milyon 15 bin TL değerinde dolandırıcılık suçuna karışan 5 şüpheli yakalandı.
Ekipler, 5 şüpheli şahsa ait toplam 22 GSM hattı üzerinde planlı, projeli çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale merkezli Siirt, Adana ve İstanbul'da yapılan ikamet aramalarında 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.
Devam eden çalışmalar kapsamında örgüt lideri konumunda bulunan ve 4 suç kaydı, 8 aranma kaydı olan (7 göçmen kaçakçılığı 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması) toplam 11 yol 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 61 bin 660 TL adli para cezası bulunan şüpheli H.S. (51) Kocaeli'nde yakalandı.
5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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