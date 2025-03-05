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Çanakkale'de 1 milyon 15 bin TL değerinde dolandırıcılık suçuna karışan 5 şüpheli yakalandı | Video

Çanakkale'de 1 milyon 15 bin TL değerinde dolandırıcılık suçuna karışan 5 şüpheli yakalandı | Video

05.03.2025 | 10:07

Çanakkale'de 3 ay önce H.U'yu (77) sabit telefonla arayan ve kendilerini Jandarma İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtarak, müştekinin bilgilerinin suç örgütleri tarafından kullanıldığı ve suç örgütlerine operasyon yapılacağı söylemiyle toplamda 1 milyon 15 bin TL değerinde dolandırıcılık suçuna karışan 5 şüpheli yakalandı.

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Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, H.U'yu sabit ev telefonunu arayan ve kendilerini Jandarma İstihbarat Teşkilatı personeli olarak tanıtarak, müştekinin bilgilerinin suç örgütleri tarafından kullanıldığı ve suç örgütlerine operasyon yapılacağı söylemiyle toplamda, 5 adet bilezik, 3 çeyrek altın, 3 parça altın saat kordonu, 2 adet altın kolye ve 2 çift altın küpesi olmak üzere 1 milyon 15 bin TL değerinde ikamete gelen dolandırıcılara elden teslim edilmesi sonucu meydana gelen Nitelikli Dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak şüphelilerin yakalanması için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 5 şüpheli şahsa ait toplam 22 GSM hattı üzerinde planlı, projeli çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Çanakkale merkezli Siirt, Adana ve İstanbul'da yapılan ikamet aramalarında 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu tespit edildi.
Devam eden çalışmalar kapsamında örgüt lideri konumunda bulunan ve 4 suç kaydı, 8 aranma kaydı olan (7 göçmen kaçakçılığı 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması) toplam 11 yol 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 61 bin 660 TL adli para cezası bulunan şüpheli H.S. (51) Kocaeli'nde yakalandı.
5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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