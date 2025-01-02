Çanakkale'de denizi kirleten gemiye 39 milyon lira ceza | Video
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, denizi kirleten gemiye, 39 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Bozcaada demir sahasında demirli bulunan 228 metre boyunda 39 bin groston ağırlığındaki Barbados bayraklı 'Magic Lady' isimli geminin denizi kirlettiğini belirledi. Gemiye denizi kirlettiği gerekçesiyle 39 milyon 293 bin TL idari para cezası uygulandı.
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