Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 20.11.2023 | 12:25 Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyünde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 09.40 sıralarında merkeze bağlı Erenköy köyünde meydana geldi. Ezine'den Çanakkale'ye seyir halinde olan İbrahim Akbal (57) idaresindeki 17 ADF 086 plakalı otomobille, Erenköy köyü kavşağında yan tali yoldan çıkan Mehmet Üzden (73) yönetimindeki 17 DF 790 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, 17 DF 790 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Üzden olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 17 ADF 086 plakalı otomobil sürücüsü İbrahim Akbal ise hafif şekilde yaralandı. Akbal ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazayı gören diğer sürücüler durumu, jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Üzden'in hayatını kaybetti tespit edildi. Polis kaza nedeniyle araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi tarafından otomobilden çıkarılan Mehmet Üzden'in cansız bedeni, cenaze aracına alındıktan sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen Mehmet Üzden'in yakınları sinir krizleri geçirerek, büyük üzüntü yaşadı.Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.