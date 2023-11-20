Çanakkale’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Çanakkale merkeze bağlı Erenköy köyünde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu, jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Üzden'in hayatını kaybetti tespit edildi. Polis kaza nedeniyle araç geçişlerini kontrollü olarak sağladı. Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Kaza Kırım ekibi tarafından otomobilden çıkarılan Mehmet Üzden'in cansız bedeni, cenaze aracına alındıktan sonra Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen Mehmet Üzden'in yakınları sinir krizleri geçirerek, büyük üzüntü yaşadı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
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