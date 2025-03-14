Çanakkale’de otelde balyozla kavgaya 10 gözaltı | Video 14.03.2025 | 10:37 Çanakkale’de bir otelde balyozlu kavgaya karışan 10 şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kavga esnasında bıçakla yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 11 Mart tarihinde Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan 2 grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Ş.Y. hayati tehlikesi olmayacak şekilde bıçaklanırken İ.Y. balyoz darbesi nedeniyle el parmaklarında kırıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen, B.E, Y.E, Ş.Y, İ.C.Y, İ.Y, S.Ş, Y.K, L.E, O.Y. ve T.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında balyoz ve 3 silah ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.