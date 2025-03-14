Çanakkale’de otelde balyozla kavgaya 10 gözaltı | Video
Çanakkale’de bir otelde balyozlu kavgaya karışan 10 şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kavga esnasında bıçakla yaralandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında, olaya karıştığı tespit edilen, B.E, Y.E, Ş.Y, İ.C.Y, İ.Y, S.Ş, Y.K, L.E, O.Y. ve T.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında balyoz ve 3 silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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