Çatalca Sahili’nde Ukrayna'ya ait patlayıcı madde yüklü jetski bulundu | Video
İstanbul Çatalca Sahili’nde Ukrayna donanmasına ait olduğu tahmin edilen üzerinde patlayıcı madde yüklü bir jetski bulundu.
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