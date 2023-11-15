Video Yaşam Çatalca'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video
Çatalca'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video

Çatalca'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video

15.11.2023 | 13:00

Çatalca’da iki şahıs arasında çıkan alacak verecek meselesi yüzünden silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Çatalca ilçesi Kaleiçi Mahallesi'nde 08.11.2023 tarihinde aralarında alacak verecek meselesi olan iki şahıs tartışma başladı. Taraflardan biri diğerini silahla vurarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, yaralı şahsın nakliye işi ile uğraştığı, şüpheli B.Ş. isimli şahsın eşyalarını taşıdığı ve aralarında bu konudan dolayı alacak verecek meselesi olduğu belirlendi. Şüpheli şahsın olay günü yaşadıkları tartışma sonucunda şahsı silah ile yaraladığı ve kaçtığı tespit edildi. Şüpheli B.Ş. isimli şahıs aynı gün içerisinde Kaleiçi Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli olayda kullandığı ruhsatsız silahı ise kaçarken metruk bir alana attığı belirlendi. Metruk alanda arama yapan polis ekipleri, uç unsuru ruhsatsız silah ile 6 adet fişek ele geçirdi. Emniyette işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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